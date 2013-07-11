Правящая партия Польши против называния Волынской трагедии геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствуют выступления представителей партии во время дискуссии на эту тему, которая состоялась в среду вечером.

Представители РО, которая представлена ​​в Сейме 206-ю из всех 460 депутатов, убеждали, что "этническая чистка с признаками геноцида" лучше отражает сущность тех трагических событий, чем само слово "геноцид", на котором настаивали большинство остальных польских партий.

Представители партии также призвали депутатов принять во внимание возможную негативную реакцию на заявление в Украине.

Позицию РО поддержало "Движение Паликота", представленное 36-ю депутатами в Сейме, и представитель которого во время дискуссии призвал больше концентрироваться на будущих отношениях с Украиной, чем на прошлом.

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На названии Волынской трагедии "геноцидом" настаивали представители крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS), Польской крестьянской партии, входящей в правительственную коалицию (PSL) и оппозиционных "Союз левых демократов" (SLD), и "Солидарная Польша" (SP).

Они также призвали установить 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии и мученичества кресовьян.

Роберт Тышкевич с РО заявил, что такой день де-факто был бы днем ​​памяти польских жертв от рук украинцев, заявив, что польские граждане во времена Второй мировой войны гораздо больше пострадали от тогдашней немецкой и советской власти.

"Это преступление заслуживает память, но кажется, что должна быть такая последовательность: сначала надо установить день памяти жертв гитлеризма 1 сентября, а 17 сентября - как день жертв советского системы, и тогда следующие годовщины", - сказал он .

Тышкевич, который представлял в Сейме компромиссный вариант заявления на тему Волынской трагедии, призвал поддержать именно этот вариант, отметив, что значительная его часть состоит собственно из предложений других партий.

Представленные в польском Сейме политические силы, которые хотят назвать те события "геноцидом" и установить День памяти жертв, вместе имеют в нижней палате польского парламента 208 голосов и могут проголосовать соответствующие поправки к компромиссному варианту, если заручатся поддержкой 10 депутатов из других объединений и внефракционных, а также части депутатов РО.

Решение принимается большинством голосов: 231.

Как сообщал УНИАН, Сейм Польши планирует проголосовать за заявление относительно семидесятой годовщины Волынской трагедии в ближайшую пятницу, 12 июля, и к комромисному варианту подано шесть поправок.

Важнейшие из них это собственно признание тех событий "геноцидом" и установка 11 июля, которое считается в Польше апогеем тех событий, Днем памяти жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о 100000 польских жертв, отмечая, что на самом деле польско-украинский конфликт унесл жизни до 30 тысяч поляков. Кроме этого они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и на доказанные исторические факты того, что жестокие убийства польских граждан совершали также работники советского НКВД под видом ОУН-УПА.