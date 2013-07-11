Адвокат вдовы Гонгадзе жалуется, что Пукач полгода изучает протоколы

Экс-генерал МВД Украины Алексей Пукач, приговоренный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, уже более полгода изучает протоколы судебных заседаний, задерживая таким образом назначение даты апелляции к рассмотрению.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

"Пукач до сих пор – с января месяца - изучает протоколы судебных заседаний, поэтому дата апелляционного рассмотрения дела не назначена, и дело в апелляционный суд не передано. Трудно объяснить, почему Пукачу разрешено так долго затягивать ознакомление с протоколами заседаний, в которых он лично принимал участие. Вспоминаю, что, скажем, Валерия Иващенко (экс-руководителя Минобороны – УНИАН), который изучал протоколы около месяца, суд ограничил во времени. К сожалению, двойные стандарты в правосудии стали слишком частым явлением", - сказала Теличенко.

Она напомнила, что поданная ею апелляционная жалоба на приговор Пукачу касается лишь того, что в ходе судебного процесса мотивы убийства журналиста установлены не полностью.

Теличенко отметила, что Пукач также подал апелляцию на решение суда первой инстанции, а Генеральная прокуратура приговор не опротестовывала.

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Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.

После объявления приговора Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть экс-президент Леонид Кучма и бывший глава Администрации Президента Владимир Литвин. В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

Литвин впоследствии отрицал правдивость заявлений осужденного и заявил, что Пукач говорит то, что ему внушают. «А что ему еще остается, кроме того, как говорить то, что ему внушают? По сути дела все, какие нужны были, показания я в свое время давал. Очевидно, наступило уже время прекратить издеваться», - сказал Литвин.