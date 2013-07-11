Перенос мобильных номеров начнут не раньше, чем через год - МТС

Об этом сообщил УНИАН директор по корпоративному управлению и контролю компании "МТС Украина" Олег Проживальский, комментируя регистрацию Минюстом решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) от 25.04.2013 г. № 248 «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использовании персональных номеров».

Согласно этому решению, начало предоставления услуг переноса абонентских мобильных номеров назначено на 20 декабря 2013 года.

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Проживальский отметил, что «готовиться к внедрению услуги нужно не только операторам». По его словам, НКРСИ должна провести конкурс по выбору Администратора централизованной базы данных (ЦБД) перенесенных номеров, на что, согласно Положению, утвержденному НКРСИ, должно уйти два месяца. Администратор, в свою очередь, должен заказать необходимое оборудование, установить его и разработать порядок взаимодействия операторов с ним. На это, по мнению Проживальского, уйдет «минимум 6 месяцев». После этого операторы должны доработать свои биллинговые системы, внутренние нормативные акты и обучить своих сотрудников, что потребует четырех-шести месяцев, и еще 2-4 месяца уйдет на организацию операторами взаимоподключения с Администратором ЦБД и проведение тестирования, считает Проживальский.

«Таким образом, реальное предоставление услуги можно начать не ранее чем через год», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, положением о переносе номеров определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации необходимо будет написать заявление, отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора, или сделать заявку любым иным способом, определенным принимающим оператором, при соблюдении требований законодательства.

Перенос абонентского номера должен быть обеспечен в течение 24 часов (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи с момента регистрации заявления, за исключением случая, когда абонент указывает в заявлении более поздний срок переноса абонентского номера (номеров), который не может превышать 30 дней. Период временной потери обслуживания абонентского номера не может превышать 3 часа.

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает почти 20,5 млн абонентов.