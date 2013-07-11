Госказначейство заявляет, что местные бюджеты должны ему почти 12 миллиардов

О такой задолженность местных бюджетов сообщили в Государственном казначействе Украины на запрос Тиждень.ua.

Казначейство утверждает, что оно своевременно выполняет свои функции и отмечают, что кассовые расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2013 (оперативные данные) составляли 107 млрд 507 млн ​​грн. и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9 млрд 85 млн грн, или на 9,3 процентов.

«Из общего фонда местных бюджетов проведены расчеты в сумме 97 млрд 699 млн грн., что на 8 млрд 432 млн грн, или на 9,4% больше аналогичного показателя 2012 года», - сообщает Госказначейство.

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По состоянию на 1 июля Казначейством перечислено из государственного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов на общую сумму 53 млрд 840 млн грн, дотация выравнивания составила 27 млрд 340 млн грн.

В ведомстве отмечают, что в соответствии со статьями 43 и 73 Бюджетного кодекса Украины, местные бюджеты за счет средств единого казначейского счета могут получать займы для покрытия временных кассовых разрывов местных бюджетов и среднесрочные ссуды без начисления процентов за пользование этими средствами.

«За 2013 год местным бюджетам предоставлено займов на покрытие временных кассовых разрывов на общую сумму 27 млрд 462 млн гривен. По состоянию на 01.07.2013 остаток непогашенных займов составлял 7 млрд 164 млн гривен. Задолженность местных бюджетов по среднесрочным займам (с учетом задолженности прошлых лет) составляла 4,7 млрд гривен», - отчитывается Госказначейство.

Таким образом, отмечают в ведомстве, «по состоянию на 01.07.2013 задолженность местных бюджетов перед государственным бюджетом составляла почти 11 млрд 960 млн гривен».

«Государственная казначейская служба Украины направляет весь имеющийся финансовый ресурс на выплату текущих расходов. Учитывая вышеизложенное, считаем, что заявления представителей городских советов относительно блокирования средств местных бюджетов Казначейством Украины безосновательны и не соответствуют действительности», - заключает Госказначейство.