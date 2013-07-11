Roshen не получала от России официальных претензий к качеству

Об этом говорится в заявлении Roshen, которым располагает агентство УНИАН.

«Процедуры сертификаций функционирующих производств, на которых изготавливается кондитерская продукция, поставляемая на рынок РФ, всегда выполнялись в надлежащие сроки и до сегодняшнего дня какие-либо замечания со стороны сертифицирующих организаций РФ в адрес корпорации Roshen не поступали, что подтверждается наличием соответствующей документации», - заявляют в компании.

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В корпорации отметили, что на протяжении 15 лет Roshen поставляет продукцию в Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан, Армению, Молдову, Эстонию, Латвию, Литву, США, Канаду, Германию, Израиль, а также ряд других стран, и не получала претензий со стороны таможенных служб о нарушениях порядка оформления груза либо декларировании груза при пересечении границы.

При этом Roshen подтверждает готовность к конструктивному сотрудничеству со всеми контролирующими и проверяющими органами, в том числе и Российской Федерации, для рассмотрения и устранения претензий, которые существуют с их стороны.

Как сообщал УНИАН, 11 июля глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что у российской санитарной службы появились претензии к кондитерской продукции, которая поставляется из Украины. При этом Роспотребнадзор забраковал несколько партий украинской кондитерской продукции.

По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102,7 млн долл. в денежном выражении.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав корпорации входят Киевская, Винницкая, Мариупольская (Донецкая обл.), Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, масломолочный комбинат "Бершадьмолоко" (Винницкая обл.), Липецкая фабрика "Рошен" (РФ) и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва).

Roshen является дочерним предприятием «Украинского промышленно-инвестиционного концерна» («Укрпроминвест», г. Киев).