Баррозу считает идеальным подписание Соглашения об ассоциации в ноябре

Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP Info.

"Думаю, что было бы идеально, если бы нам удалось на саммите в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и углубленной зоне свободной торговли", - сказал он.

Баррозу отметил, что он лично поддерживает евроинтеграцию Украины, отметив, что она также выгодна Европейскому Союзу. "Поэтому мы поддерживаем украинцев в тех реформах, которые необходимы для реализации этой цели", - сказал он.

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Среди реформ, которые украинская власть должна реализовать для подписания соглашения, Баррозу назвал реформу системы правосудия.

Также сегодня Президент Польши Бронислав Коморовский после встречи с Баррозу в польской столице заявил, что Президент Еврокомиссии разделяет взгляды власти Польши о важности приближения Украины к Европейскому Союзу.

"Хотел бы сегодня особо подчеркнуть, что важность европейского проекта, его значение, вес связаны, в частности, с тем, что государства, которые есть в нем, больше себе доверяют, меньше делают ставку на конфликты, а больше на сотрудничество", - сказал Коморовский.

"И мы бы очень хотели, чтобы этот великий процесс, мудрый и такой, что открывает прекрасные перспективы, касался также польско-украинских отношений", - подытожил президент Польши.

Ранее в июле Президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности украинской власти выполнить все условия для запланированного подписания соглашения.

Представители ЕС назвали три самых главных условия: принятие нового избирательного законодательства, принятие закона о прокуратуре и решение вопроса выборочного правосудия.