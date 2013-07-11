Премьер-министр Люксембурга подал в отставку из-за скандала с прослушкой

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF, решение монарха носит формальный характер, и европейские СМИ уже отмечают, что внеочередные парламентские выборы в Люксембурге могут быть назначены на 20 октября.

Возглавляемое Юнкером правительство продолжит временно исполнять свои обязанности в предвыборный период.

Конкуренцию Юнкеру может составить заместитель председателя Еврокомиссии и соратница по партии Вивьен Рединг, которая уже около 15 лет занимает высшие посты в ключевом институте исполнительной власти Евросоюза.

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Юнкер, занимавший пост главы Кабинета министров на протяжении 18 лет, объявил о своей отставке в среду. Премьер выступил с этим заявлением на фоне скандала, связанного с деятельностью люксембургской спецслужбы. В парламенте страны был представлен доклад, который свидетельствует о неоднократных случаях превышения полномочий Службой разведки государства Люксембург (SREL) в период с 2003 по 2009 год. Агентов спецслужбы обвинили в нелегальном прослушивании телефонов, а также в совершении коррупционных сделок и других правонарушений. При этом отмечалось, что премьер непосредственно отвечает за деятельность люксембургской разведки.

Ранее младший партнер по правящей коалиции Юнкера призвал распустить парламент страны и назначить досрочные выборы.

Скандал вокруг деятельности люксембургской разведки начался в прошлом году, когда местное издание опубликовало запись разговора между премьер-министром и главой SREL, который рассказывал Юнкеру о ходе слежки за великим герцогом Люксембурга Анри. Однако результаты парламентского расследования, которые показали истинные масштабы нарушений закона со стороны спецслужбы, были представлены только на этой неделе.

Юнкер, которому сейчас 58 лет, занимал пост премьер-министра с 1995 года, при этом с 1989 по 2009 год он также являлся министром финансов страны. В 2005 году Юнкер стал во главе Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны.