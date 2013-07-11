Кабмин отдал УПЦ МП 75 объектов Киево-Печерской лавры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, соответствующий проект распоряжения Кабинета министров относительно вопроса передачи в бесплатное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений был принят на заседании правительства сегодня, 11 июля.

«Все объекты заповедника остаются в государственной собственности, и только 75 из них (нижняя Лавра) передаются в бесплатное пользование монастырю», – сообщил министр культуры Леонид Новохатько.

«Принятие правительственного распоряжения юридически упорядочит фактически существующую ситуацию, которая сложилась в течение десятилетий в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь). Хочу подчеркнуть - речь идет только о бесплатном пользовании имуществом, а не об отчуждении», - отметил министр.

В пресс-службе Минкультуры отметили, что правоотношения между государственной и религиозной общинами предусмотрены действующим законодательством, в частности Хозяйственным кодексом: «Именно на таких условиях в Киеве действуют - Фроловский женский монастырь, Свято-Покровский монастырь и Церковь Рождества Христова возле речного вокзала».

Также законодательство предусматривает и обратный путь: государство может возвратить имущество, если религиозная община неподобающим образом его содержит, отметили в пресс-службе.

Согласно нынешнему решению правительства, затраты на содержание имущества теперь полностью возлагаются на религиозную общину.

*** Киево-Печерская лавра – самый крупный и самый выдающийся среди православных монастырей Украины - был основан в 1051 году. В 1159 году получил титул Лавры.

Решение о создании государственного историко-культурного заповедника на базе памятников ансамбля Киево-Печерской лавры было принято в 1926 году.

В 1988 году Украинской православной церкви (Московского патриархата) был передан в пользование комплекс зданий и сооружений Дальних пещер, а в 1990 году - и комплекс пещер Ближних. В настоящее время в монастыре проживает 121 монах.

В 1990 году архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как составная часть объекта «Киев: Собор Святой Софии с прилегающими монастырскими зданиями, Киево-Печерская лавра».