«Свобода» намерена не допустить проведения заседания Киевсовета

Народные депутаты от ВО “Свобода” намерены не допустить проведения заседания Киевсовета, которое должно начаться сегодня в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал член парламентской фракции “Свобода” Андрей Ильенко.

“Мы попытаемся не допустить незаконного проведения Киевсовета”, - сказал он.

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На вопрос журналистов, каким образом будет реализован этот план, он ответил: “Жизнь покажет. Нужно понять, какой план имеют народные депутаты от партии власти. Судя по тому, что мне известно, в зале заседаний будет около 30 депутатов Верховной Рады от Партии регионов, в частности, ее силового крыла. Очевидно, они будут пытаться забаррикадироваться внутри зала заседаний”.

По словам Ильенко, на заседание Киевсовета придет “достаточное количество оппозиционных парламентариев”.

Сейчас возле здания КГГА собралось более 100 представителей оппозиционных сил с символикой партий “Батькивщина”, ВО “Свобода” и «УДАР».