Через четыре года после смерти Магнитскому вынесли вердикт «виновен»
11:24, 11 июля 2013Мир
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Суд в Москве признал Магнитского виновным по делу о неуплате налогов.
Магнитского не оставили в покое после смерти / Фото из Википедии
Тверской суд Москвы сегодня признал скончавшегося в СИЗО в 2009 году юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, передает РИА Новости.
Ранее в ходе прений гособвинение просило признать Магнитского виновным в совершении преступления, однако прекратить в отношении него дело в связи со смертью.
Суд также счел виновным в уклонении от уплаты налогов главу фонда Уильяма Браудера. Судья отметил, что Магнитский действовал в его интересах.
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