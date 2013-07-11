Через четыре года после смерти Магнитскому вынесли вердикт «виновен»

Тверской суд Москвы сегодня признал скончавшегося в СИЗО в 2009 году юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, передает РИА Новости.

Ранее в ходе прений гособвинение просило признать Магнитского виновным в совершении преступления, однако прекратить в отношении него дело в связи со смертью.

Суд также счел виновным в уклонении от уплаты налогов главу фонда Уильяма Браудера. Судья отметил, что Магнитский действовал в его интересах.