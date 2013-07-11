Правозащитник: посмертный приговор Магнитскому - верх абсурда

«Сегодняшнее решение - это верх абсурда. Это еще одно свидетельство глубоких проблем в области правосудия в России и зачастую непреодолимых препятствий на пути тех, кто надеется добиться справедливости», - заявил УНИАН глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

По его словам, российское законодательство допускает возможность завершения уголовного расследования в отношении умершего подозреваемого, но только в том случае, когда на этом настаивает его семья. Прокуратура воспользовалась этим положением, чтобы возобновить уголовное преследование юриста уже после его смерти, несмотря на возражения со стороны его семьи и однозначный и последовательный отказ близких Магнитского от участия в следствии и суде от его имени. В связи с их отказом Магнитскому был назначен адвокат государством, но даже госзащитник, как сообщается, назвал процесс над скончавшимся в СИЗО юристом незаконным.

Никитин напомнил, что Магнитский умер в заключении в 2009 году при обстоятельствах, вызвавших серьезное беспокойство касательно того, что его смерть была результатом пыток или иного жестокого обращения, в том числе непредоставления необходимой медицинской помощи, а также применения спецсредств и мер физического принуждения в ответ на его жалобы на нестерпимую боль. Эти обстоятельства не были эффективно расследованы, и никто не понес ответственности в связи с его смертью.

«Вместо непредвзятого и объективного расследования обстоятельств и причин смерти Магнитского в СИЗО, вместо выявления возможных виновных из числа тех, кто до сих пор распоряжается судьбами людей, содержащихся под стражей, силы российского уголовного правосудия были брошены на то, чтобы доказать виновность умершего. Это опасный прецедент, особенно в условиях дальнейшего ухудшения ситуации с правами человека в России», - подчеркнул Никитин.

Как сообщал УНИАН, отношения между Россией и США обострились после того как Сенат Конгресса 6 декабря 2012 года принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть Магнитского в СИЗО.

Сегодня, 11 июля, московский суд вынес решение в отношении аудитора фонда Hermitage Capital Магнитского, признав его виновным по уголовному делу и прекратив дело в связи с его смертью.

Суд также заочно приговорил главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, Магнитский только от имени ООО "Камея" незаконно приобрел по более низкой внутрирыночной цене более 130 млн акций ОАО "Газпром" на сумму не менее 2 млрд рублей, чем причинил ущерб России в особо крупном размере.