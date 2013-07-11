УДАР не планирует штурмовать Киевсовет, потому что это «не по-европейски»

Об этом заявил председатель фракции "УДАР" в Киевсовете Александр Клюс.

"На заседании фракции мы решили, что придем на сессию, но голосовать не будем. Планируется, что в сессионный зал придет Виталий Кличко, сделает заявление от политической партии относительно тех событий, которые сложились в Киевсовете. О том, что в Киеве нужно провести выборы, прекратить сложившуюся ситуацию. В городе должен быть народно избранный мэр. Он должен прийти с программой действий по улучшению ситуации в городе, какие первоочередные шаги должен сделать, какие приоритеты в финансировании должны быть", - сказал Клюс в комментарии Gazeta.ua .

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Политик также добавил, что "УДАР" не будет участвовать в пикетах и ​​штурмах. При этом "ударовец" отметил, что не против, чтобы против нелегитимной сессии протестовали сами киевляне.

"Это право каждого гражданина идти на собрание или митинги. Но я против радикализма. Если мы задекларировали свой европейский выбор, то должны не только хотеть, но и своими действиями показывать, что мы уже доросли до цивилизованных действий. А ломать двери и бить окна, толкать людей - я против этого", - отметил председатель фракции "УДАР" в Киевсовете.

Как сообщал УНИАН, депутаты из фракции "Батькивщины" не исключают применения силовых методов на запланированной на 11 июля сессии Киевского горсовета. "Свобода" же пообещала сделать все возможное для того, чтобы заседание Киевсовета не состоялось.