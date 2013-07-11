Налоговые льготы для аграриев могут продлить еще на два года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр доходов и сборов Александр Клименко.

«Мы считаем, что есть смысл продолжить – на 2 года - те условия, которые есть по зерну и металлолому», - сказал Клименко.

При этом он подчеркнул, что на сегодня есть немало законопроектов по изменению льгот и их структуры, в том числе по агросектору. «Но у нас 16,5 тыс. предприятий – сельхозпроизводителей. Объем НДС, который они используют, оставляя на свои нужды - 14 млрд грн, при этом объем налогов, уплаченных в бюджет - 470 млн грн. Вот цифры. Понятно, что мы должны договориться с Минагропродом, с производителями. Время для диалога настало», - сказал министр.

При этом он еще раз подчеркнул, что пролонгация льгот - это инициатива министерства «2 года – по нулевой ставке НДС. Мы будем выходить с этой инициативой», - отметил Клименко.

По теме: Миндоходов планирует снизить налог на доходы физлиц

Как сообщал УНИАН, в марте Министерство доходов и сборов Украины выразило обеспокоенность участившимися случаями злоупотреблений при использовании налоговых льгот в аграрной сфере и называет введение дифференцированного сельскохозяйственного налога (в зависимости от вида деятельности) одним из основных способов достижения финансовой стабильности в отрасли.