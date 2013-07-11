Оппозиция заблокировала трибуну Киевсовета

Народные депутаты от ВО «Свобода», «Батькивщины» и «УДАРа» заблокировали трибуну Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны находятся около 20 депутатов, в частности, Арсений Яценюк, Андрей Ильенко, Игорь Мирошниченко, Александра Кужель, Николай Княжицкий.

Секретарь Киевсовета Галина Герега находится в президиуме. К ней поднялись около 20 народных депутатов от “Свободы”, а также представители Партии регионов, в том числе Инна Богословская.