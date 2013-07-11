Укркондпром: удар России по шоколаду может быть болезненным

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюк.

«Мы точно недосчитаемся прибыли, соответственно государство недосчитается налога на прибыль. Во-вторых, мы недосчитаемся в объемах, потому что какую-то часть рынка, учитывая то, что наша продукция станет дороже, мы можем потерять», - сказал Балдынюк. Следовательно, по его словам, это приведет к сокращению занятости в отрасли.

К тому же, глава «Укркондпрома» считает, что от введения пошлины на импорт шоколада пострадают и смежные отрасли, в особенности сахарная.

«В смежных отраслях тоже ситуация ухудшится, так как мы не выкупим у них определенной количество продукции», - пояснил Балдынюк.

Он также отметил, что российский рынок на сегодняшний день - один из основных для украинских кондитеров, поэтому негативные последствия от введения пошлины могут быть существенными.

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Как сообщал УНИАН, Российская Федерация намерена обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей. Чтобы компенсировать убытки, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году отечественные кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн или 102, 7 млн долл. в денежном выражении.