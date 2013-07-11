Комиссия Сейма Польши поддержала поправку о Волынской трагедии как «геноциде»

Об этом УНИАН сообщили в секретариате комиссии, отметив, что окончательная версия документа все равно будет зависеть от завтрашнего голосования этого документа в нижней палате польского парламента.

"Внесенная "Солидарной Польшей" поправка о признании геноцидом поддержана, а вторая - об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынской трагедии - нет", - сообщила собеседник агентства.

Она также сообщила, что за поддержку одной из поправок проголосовали 10 из 24 членов комиссии, а 9 были против.

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Представитель секретариата отметила, что эта поправка будет голосоваться в Сейме в ближайшую пятницу вместе с другими ранее предложенными шестью поправками.

"Если какая-то из поправок наберет достаточное количество голосов, она будет внесена в текст заявления", - сказала собеседник агентства.

Как сообщает РАР, автор предложенной поправки Патрик Яки сказал журналистам, что ее поддержка комиссией увеличивает шансы на то, что в Сейме наберется достаточное количество голосов, чтобы включить "геноцид" в заявление относительно Волынской трагедии.

Он также назвал экстраординарным сегодняшнее заседание комиссии, на котором удалось провести эту поправку.

Как сообщал УНИАН, представители правящей в Польше партии "Гражданская платформа" во время дискуссии на тему заявления о 70-й годовщине Волынской трагедии выступали за то, чтобы в ее текст была включена оценка тех событий как "геноцид".

Советник Президента Польши Томаш Наленч назвал сегодняшнее настоятельное требование ряда депутатов Сейма включить это слово в заявление соревнованием, кто является большим патриотом.