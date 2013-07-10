Врадиевские активисты собирают жалобы на милицию в Умани

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», по словам народного депутата от этой партии Сергея Каплина, который принимает участие в шествии, палатка будет иметь статус временной общественной приемной народного депутата.

«Мы призываем граждан приходить в нашу временную приемную народного депутата и общественных активистов Врадиевского шествия. Мы хотим собрать жалобы граждан на действия милиции, местных властей и позднее направить депутатские обращения», - сказал он.

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Кроме того, прибавил Каплин, участники шествия будут собирать подписи уманьчан под требованиями прекратить произвол со стороны работников правоохранительных органов.

«Завтра утром мы передадим эти подписи руководителю местной милиции. Будем требовать от правоохранителей объективно расследовать дела, которые годами не расследовались», - сообщил Каплин.

По его словам, вчера вечером под Уманью задержали автомобиль мужчины, который сопровождал шествие. «Милиция выявила у него налоговый долг до 1 тыс. грн и сразу арестовала авто. Все это очень странно выглядит», - прибавил депутат.

Как заметил Каплин, к пешему ходу присоединяются жители разных городов, являющиеся представителями малого и среднего бизнеса, поскольку они тоже страдают от давления властей.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать освобождения Виталия Захарченко от должности министра внутренних дел и переаттестации общественными комиссиями всех работников милиции.

Участники шествия планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.