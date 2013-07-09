В 6 городах Украины прошли "врадиевские митинги" (фото)

Хотя все протесты объединяла резонансная тема насилия со стороны сотрудников милиции, однако требования и лозунги демонстрантов в разных городах звучали по-разному, сообщают корреспонденты УНИАН.

Так, в Полтаве представители общественности и политических партий провели митинг в поддержку жителей Врадиевки и с требованием отставки министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Участники акции держали в руках плакаты «Долой ментовский беспредел», «Врадиевка восстала - восстанет и Полтавщина» и другие.

Ораторы отмечали, что они протестуют против "произвола милиции, продажных судов и прокуратуры и хотят добиться, чтобы в государстве, наконец, начались изменения, ведь так дальше жить нельзя".

Зато во Львове около 100 участников акции требовали переаттестации всех сотрудников милиции.

Кроме политической символики, митингующие держали плакаты с надписями: «Покращення» от Захарченко: убийства, изнасилования, произвол», «Врадиевка восстала - восстанет Львовщина », «Воля нации против произвола режима!», «Остановите беспредел - прекратите войну», «Беспредельщикам из властей не будет пощады!».

Между тем, в Житомире демонстранты требовали отставки действующего Президента Украины Виктора Януковича и министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Участники акции держали плакаты «Остановите беспредел - прекратите войну», «Воля нации - против произвола режима Януковича» и другие.

Ораторы отмечали, что "Житомир протестует против преступлений, совершенных милицией, против ее произвола, а также продажности правоохранительных органов разных уровней".

В Тернополе же ораторы во время митинга отмечали необходимость активных протестных действий в случае произвола со стороны силовиков или чиновников.

«Эта власть понимает только силу. И когда нас получится тысячи, то нас не будут арестовывать. А так нас уже насилуют. Это бандиты, и мы боремся с этими извергами в погонах, которые уничтожают все человеческое. Под их ногами должна гореть земля», - отметил во время выступления председатель областной организации ВО «Свобода» Стаюра.

Участники же акции в Чернигове требовали публичного официального осуждения председателем Черниговской ОГА Владимиром Хоменко преступления, произошедшего в Врадиевке, открытие "горячей телефонной линии" для пострадавших от милицейского произвола, проведение аттестации работников милиции и т.д.

Наконец, в Кировограде организаторы акции собрали 130 подписей под обращением к начальнику УМВД в Кировоградской области положить конец произволу милиции, и передали его в областное управление внутренних дел. Там заявление приняли и зарегистрировали.

После этого пикетующие отправились в направлении Александровки, а дальше будут двигаться к Киеву.