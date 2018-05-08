Александр Лавринович: Принятие Украиной Избирательного кодекса больше не является принципиальным для Европы

24-25 июня в Люксембурге состоялось второе по значимости мероприятие в двухсторонних отношениях Украины и ЕС после саммита - заседание Совета по вопросам сотрудничества. Европейцы оказали Украине особые знаки внимания и обсудили подготовку законодательных изменений в рамках евроинтеграции нашей страны. В частности, стороны утвердили изменения в повестку дня ассоциации, определяющую перечень реформ, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре текущего года.

Украина пообещала принять закон о прокуратуре и изменить спорные нормы закона о референдуме. В то же время, Киев не согласился на принятие Избирательного кодекса, определяющего единые правила игры на всех выборах в нашей стране.

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Украина не отказалась от идеи разработать единый Избирательный кодекс. Однако на заседании Совета сотрудничества Украина-ЕС мы не согласились на его принятие. В чем загвоздка?

На встречах в Люксембурге речь шла об уточнениях в некоторых подходах, в том числе, по вопросу Избирательного кодекса. На нашем заседании, которое проходило без прессы, была представлена вся природа кодификации: где применяются кодексы, как и почему. После этого у стороны еврокомисии появилось понимание того, что сама обертка, форма избирательного законодательства, не имеет значения. Форма значима там, где существует дифференциация разных законов. Скажем, во Франции или Италии существуют законы обычные, законы органичные и законы конституционные. В Украине же все законы и кодексы имеют равную юридическую силу, одинаковую процедуру их принятия и внесения в них изменений. Поэтому эта часть требований Европы для подписания с Украиной Соглашения об ассоциации больше не выглядит принципиальной. Принципиальным выглядит наполнение: что должно быть в избирательных законах, конкретные позиции. Этот вопрос обсуждался отдельно.

Эти позиции учтены в законопроекте «О внесении в некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства по вопросам проведения выборов», подготовленном Минюстом?

Да, мы уже закончили эту работу, сделали обновленную редакцию, с учетом двух третих существующих предложений. Конечно, мы понимаем, что законодательство может и будет меняться в зависимости от переговоров с оппозицией, так как мы не можем пренебрегать точкой зрения оппозиции и слушать только рекомендации Венецианской комиссии.

На следующей неделе мы уже этот измененный проект отправляем в Венецианскую комиссию как результат, с учетом ее выводов. И выставим новый текст на обсуждение.

В законе о выборах народных депутатов до 5% был увеличен проходной барьер. Сегодня в Венецианской комиссии считают, что его следует снизить. Насколько это необходимо для Украины, учитывая, что большинство партий, не попавших в парламент, не дотянули даже до 3%?

Проходной барьер — это не юридический вопрос, это вопрос политической целесообразности. На прошлых парламентских выборах те, кто прошел в Верховную Раду, набрали больше 10% голосов избирателей, а те, кто не прошел, - меньше 2%. Таким образом, был проходной барьер 3% или 5% - роли не играло. Тем более, по этому вопросу еще до начала избирательной гонки у нас также были выводы Венецианской комиссии, которая раньше говорила, что для нас 5% проходного барьера является оптимальным уровнем.

Еще один спорный момент — установление предельного барьера избирательного фонда партии и кандидатов по мажоритарным округам...

Кабмин внес соответствующий законопроект, подготовленный Министерством юстиции, и сейчас документ находится в парламенте. К сожалению, в вопросе снятия ограничений на избирательные фонды у оппозиции и у Венецианской комиссии подходы не совпадают: ВК рекомендует ограничить, а оппозиция настаивает, что делать этого не нужно. Мы же готовы принять любую позицию. Я приверженец того, что в парламенте нужно находить политический консенсус по этому вопросу.

В своем послании к Верховной Раде президент отмечает необходимость введения открытых избирательных списков. Каким может быть формат таких списков (будет ли избиратель определять очередность кандидатов, голосовать «за» и «против» того или иного кандидата)?

Вопрос избирательной подсистемы — исключительно вопрос политической целесообразности. Технически открыть списки можно. Вопрос в том, насколько это будет правильно реализовано. Важна степень готовности в стране. Причем, не в юридическом смысле, а в смысле реализации какого-либо подхода.

Если говорить не с точки зрения юриста, а с точки зрения политического деятеля, существующая структура и способ подготовки предвыборной кампании в Украине, делает такую реализацию проблематичной. Не в компетенции Минюста вводить открытые списки, принять такое решение может только парламент. И тогда нужно будет его реализовывать. А качество реализации оценят уже наблюдатели.

Венецианская комиссия также не видит проблем в баллотировании людей с судимостями. Будет ли меняться это правило на выборах в Украине?

Украинская Конституция этого не позволяет. Кроме того, у нас есть решение Европейского суда по правам человека, которое называлось «Николай Мельниченко против Украины» и касалось нормы об обязательном пятилетнем проживании в стране для возможности баллотироваться в парламент. Согласно этому решению пассивное избирательное право, то есть право быть избранным, не является абсолютным. И оно может быть ограничено национальным законодательством. При этом, норма об обязательном пятилетнем проживании менее значима, чем наявность непогашенной судимости.

То есть, чтобы эти нормы стали реальностью необходимо менять Основной закон?

С моей точки зрения, в этих позициях (нормы об обязательном пятилетнем проживании в Украине и возможность баллотироваться в парламент людям с судимостями — УНИАН) смысла менять Основной закон нет. Однако, если такие изменения будут внесены в Конституцию Украины, то это не станет трагедией.

Вы имеете в виду, что этот вопрос можно будет вынести на референдум?

Я имею ввиду, что внесение изменений в этот раздел Конституции должны вносится парламентом, а, в случае принятия новой редакции Конституции, это может быть предметом всеукраинского референдума... Но я не думаю, что те, кто находятся в местах лишения свободы, массово будут избраны в парламент. Или те, кто не жил в Украине, будут избираться.

Вероятнее всего, Европа намекает не на всех заключенных, а речь идет конкретно о экс-премьере Юлии Тимошенко и экс-министре МВД Юрии Луценко?

Невозможно создавать отдельные законы для конкретных политиков.

С юридической точки зрения они могут баллотироваться?

С юридической точки зрения, учитывая существующее законодательство, человек с непогашенной судимостью не может баллотироваться. Это вся юридическая сторона.

Украинские и международные эксперты считают, что не менее важным вопросом на повестке дня в Украине являются президентские выборы. Будет ли изменяться закон о выборах главы государтсва до начала кампании 2015 года?

Закон о выборах президента у нас практически не менялся долгие годы, но, на сегодняшний день, никаких предложений по этому вопросу ни от кого не поступало. Считаю, что если раньше ни от кого не было таких предложений, то и сегодня они вряд ли появятся. Если в этом законе на самом деле были какие-то позиции, которые кого-то, скажем так, огорчали, а кому-то создавали бы преимущества, то предложения были бы внесены, после чего давно и широко бы обсуждались. Так как сегодня никто не называет ни одной такой позиции, очевидно, этот вопрос не является актуальным.

Татьяна Урбанская