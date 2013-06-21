Госдума РФ запретила отдавать российских детей однополым семьям

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовало 444 российских депутата.

В частности, запрет на усыновление касается лиц, «состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке».

«Однополые браки легализованы в 14 странах, в том числе и в тех, с кем у нас договоры об усыновлении, еще несколько государств пока готовятся к аналогичному шагу. И позиция России в этом вопросе однозначна – наши дети не могут и не будут воспитываться в таких семьях», - сказал депутат Госдумы Сергей Чижов.

Он напомнил, что на прошлой неделе парламентским корпусом принят проект нового закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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По его словам, это решение было продиктовано антисемейной политикой, которой в настоящее время придерживает ряд западных государств: США, члены ЕС, Мексика, Англия, ЮАР, Канада и других, легализовавших однополые браки.

«По сути, теперь в этих странах пропаганда гомосексуализма возведена в государственный ранг, открыто приветствуя однополые союзы – семьи, которые сами себя обрекают к моральному самоуничтожению и вымиранию. Для России, где семейное законодательство всегда опиралось на традиционный институт семьи, такая политика неприемлема. Однако, учитывая, что с некоторыми из этих стран у нас действуют двусторонние соглашения об усыновлении, например, с той же Францией или Италией, для наших сирот сохраняется риск угрозы их моральному и физическому развитию», - сказал Чижов.

В законе также предусмотрен ряд мер, направленных на развитие института внутреннего усыновления в РФ. В частности, предусмотрен целый ряд мер, упрощающих процедуру усыновления для российских граждан.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент России Владимир Путин заявил, что готов подписать закон о запрете усыновления российских детей однополыми семьями из стран, где разрешены такие браки.