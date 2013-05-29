Во Франции заключен первый однополый брак

Как передает РИА Новости, законным браком сочетались 40-летний ЛГБТ-активист Венсан Отэн и его партнер, 30-летний госслужащий Бруно Буало, вместе они семь лет.

"Закон (об однополых браках) - закон свободы, делающий каждого свободным в своем выборе. Это закон равенства, равенства прав всех живущих сейчас, а также будущих поколений. Это закон братства, объединивший наше общество и открывший для нас пору возрождения", - заявила мэр города Монпелье Элен Мандрус, проводившая церемонию бракосочетания.

По теме: Парламент Уругвая одобрил однополые браки

Мероприятие вызвало большой ажиотаж среди журналистов - аккредитацию получили более 250 представителей СМИ из разных стран. Также на церемонию бракосочетания прибыли около 200 близких пары и примерно 300 гостей, среди которых политики и соратники супругов.

Официальная часть свадьбы прошла в мэрии города. После торжественной части новая семья и их близкие отправились в ресторан, название которого держится в строжайшем секрете.

Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда. До принятия закона во Франции были разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступали представители правой оппозиции и католическая церковь. 18 мая закон был подписан президентом Франции и опубликован в официальном печатном органе страны - Journal officiel.