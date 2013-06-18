Власенко удивлен "болезненными фантазиями" тюремщиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сказал журналистам перед харьковской больницей, комментируя сообщение пенитенциарной службы.

«У защиты сегодня не было проблем, чтобы попасть к Юлии Владимировне. Я приехал в ЦКБ «Укрзализныци» в 12.05, в 12.08 Юлия Владимировна написала заявление и они через 20 минут меня допустили. Я, честно говоря, был шокирован и удивлен двумя заявлениями, будто Тимошенко отказалась - не отказалась. Это какие-то болезненные фантазии Центрального аппарата. Сегодня, еще раз подчеркиваю не было никаких проблем с доступом защиты к Юлии Владимировне. Все было сделано по закону», - подчеркнул С.Власенко.

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Как сообщал УНИАН, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины в своем заявлении отметила, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, которая проходит курс лечения в ЦКБ "Укрзализныци" в Харькове, отказывается от свиданий с защитниками.

«ГПтС сообщает, что с целью недопущения очередных провокаций, которые в последнее время происходят вокруг посещения Ю.Тимошенко ее защитниками, сотрудники Качановской исправительной колонии пообщались с осужденной на тему, есть ли у нее желание сегодня проводить встречи со своими защитниками в случае прибытия кого-то из них в ЦКБ.

Сотрудники учреждения поинтересовались этим вопросом с учетом того факта, что в последнее время осужденная постоянно отказывается от таких встреч, игнорируя законные требования о необходимости проведения таких встреч непосредственно в комнате для свиданий», - говорится в сообщении.