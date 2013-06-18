Тюремщики говорят, что Тимошенко снова не хочет видеться с защитниками

Сегодня во время общения с сотрудницами колонии, Тимошенко вновь заявила, что не желает проводить встречи со своими адвокатами в комнате для свиданий.

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Об этом заявили в Государственной пенитенциарной службе Украины.

В пресс-службе напомнили, что в последнее время Тимошенко "постоянно отказывается от таких встреч, игнорируя законные требования о необходимости проведения таких встреч непосредственно в комнате для свиданий".

Тюремщики заверили, что "руководство колонии не создает никаких препятствий для организации свиданий осужденной и ее адвокатов и подчеркивает готовность содействовать организации таких встреч согласно всех требований действующего законодательства и инструкций ГПС (согласно которым, свидания должны проходить в специально обустроенной комнате, которая, кстати, расположена на расстоянии нескольких метров от палаты пребывания осужденной) ".