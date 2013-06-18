Рада изменила порядок допуска иностранных войск в Украину

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменения в статью 8 Закона "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" (относительно многонациональных учений).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 303 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Статья 8 Закона “О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины” после части третьей дополняется частью четвертой.

Она определяет, что предложение о допуске в Украину подразделений вооруженных сил других государств для участия в многонациональных учениях вносится ежегодно вместе с проектом плана проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях вне пределов Украины на соответствующий год, который подается для утверждения Президентом Украины.

Кроме того, указанное предложение рассматривается, согласовывается и одобряется в порядке, определенном статьей 7 данного закона и частями первой и второй этой статьи.