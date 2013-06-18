Украина предлагает Мексике купить БТРы и танки

Украина готова углублять военно-техническое сотрудничество с Мексикой и предлагает этой стране приобрести бронетранспортеры БТР-3Е1 и БТР-4, танки «Оплот» и «Булат».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного концерна “Укроборонпром”, об этом заявил генеральный директор «Укроборонпром» Сергей Громов во время встречи с директором представительства компании Pro Mexicо (Мексика) в европейских странах Эрвином Фелдаусом в рамках 50-го Международного авиационного салона Le-Bourget-2013 («Ле Бурже») (Франция, Париж).

«Мы готовы предложить Мексике бронетранспортеры БТР-3Е1 и БТР-4, танки «Оплот» и «Булат», высокоточное оружие и другую продукцию, которая отвечает высшим мировым стандартам. Предприятия Концерна производят агрегаты для авиационной техники, которая эксплуатируется в Мексике. Мы готовы принимать участие в ее ремонте и модернизации», - заявил Громов.

Он подчеркнул три главных акцента в военно-техническом сотрудничестве между Украиной и Мексикой. «Во-первых, это наше участие в ремонте и модернизации мексиканской авиационной техники производства СССР. Во-вторых, усиление двусторонней кооперации в производстве высокоточного оружия. В-третьих, привлечение предприятий Концерна, как производителей узлов и агрегатов, для реализации масштабных экспортных контрактов Мексики», - сказал Громов.

Мексиканская сторона, сообщают в пресс-службе, выразила заинтересованность в углублении международной кооперации с предприятиями “Укроборонпрома”.

По словам Фелдауса, его компания заинтересована в размещении производства отдельных узлов для мексиканской военной техники на предприятиях Концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.