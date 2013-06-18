Депутаты в Раде готовятся к заседанию

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время в сессионном зале находится около 100 народных депутатов из разных фракций.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак вчера заявил, что оппозиция не должна выдвигать требование о немедленной встрече с Президентом Виктором Януковичем, в случае невыполнения которого заблокирует трибуну.

По словам спикера, сначала оппозиция сказала, что не пойдет к Президенту Украины, а сейчас снова этот вопрос возникает. Рыбак подчеркнул, что Президент готов встречаться. В то же время добавил, что оппозиция прекрасно знает, что регламент не предусматривает во время представления послания Президента вопросов к главе государства и выступлений лидеров фракции.