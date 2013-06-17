Рыбак призывает оппозицию не угрожать блокировкой трибуны

12:32, 17 июня 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что оппозиция не должна выдвигать требование о немедленной встрече с Президентом Виктором Януковичем, в случае невыполнения которой заблокирует трибуну.

Рыбак призывает работать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

По словам спикера, сначала оппозиция сказала, что не пойдет к Президенту Украины, а теперь опять этот вопрос возникает.

Рыбак подчеркнул, что Президент готов встречаться. В то же время добавил, что оппозиция прекрасно знает, что регламент не предусматривает во время представления послания Президента вопросов к главе государства и выступлений лидеров фракции.

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“Выступления и диалог с Президентом - это одна встреча, а послание Президента - это вторая встреча”, - отметил Рыбак.

Он также подчеркнул, что оппозиция не должна выдвигать условия, в частности, что в случае их невыполнения она будет блокировать трибуну.

“Давайте начнем завтра работать. Я сегодня встречусь и переговорю с Президентом Украины, но давайте работать”, - отметил Рыбак.

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что уже три года Президент Украины не встречается с оппозицией. По его словам, в ни одной демократической стране такого нет.

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