Рыбак призывает оппозицию не угрожать блокировкой трибуны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

По словам спикера, сначала оппозиция сказала, что не пойдет к Президенту Украины, а теперь опять этот вопрос возникает.

Рыбак подчеркнул, что Президент готов встречаться. В то же время добавил, что оппозиция прекрасно знает, что регламент не предусматривает во время представления послания Президента вопросов к главе государства и выступлений лидеров фракции.

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“Выступления и диалог с Президентом - это одна встреча, а послание Президента - это вторая встреча”, - отметил Рыбак.

Он также подчеркнул, что оппозиция не должна выдвигать условия, в частности, что в случае их невыполнения она будет блокировать трибуну.

“Давайте начнем завтра работать. Я сегодня встречусь и переговорю с Президентом Украины, но давайте работать”, - отметил Рыбак.

В свою очередь лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что уже три года Президент Украины не встречается с оппозицией. По его словам, в ни одной демократической стране такого нет.