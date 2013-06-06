Рыбак: Законопроект о выборах в 5 округах сегодня не будут рассматривать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

По его словам, оппозиция выступает против рассмотрения данного законопроекта, поскольку он не согласован со всеми фракциями.

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Рыбак отметил, что еще во время консультаций с лидерами фракций сказал, что снимает с рассмотрения данный законопроект, поэтому не видит оснований для того, чтобы оппозиция блокировала трибуну.

Он не исключил проведения сегодня выездного заседания парламента. При этом Рыбак уточнил, что попросил кандидатов, которых сегодня ВР в 12.00 должна была освобождать или назначать на должности судей, задержаться до 16.00, то есть до начала вечернего заседания парламента.