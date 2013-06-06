Яценюк: Рыбак пообещал поговорить с Януковичем о выступлении в парламенте
12:14, 06 июня 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак пообещал, что будет разговаривать в понедельник, 10 июня, с Президентом Украины Виктором Януковичем относительно его выступления с ежегодным Посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.
Рыбак пообещал поговорить с президентом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
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“Председатель Верховной Рады Рыбак пообещал, что в понедельник будет разговаривать по этому поводу с Виктором Януковичем, поэтому мы ожидаем публичную позицию Президента Украины относительно его выступления в стенах Верховной Рады, как того требует закон и Конституция, и относительно публичного диалога между властью и оппозицией”, - сказал Яценюк.
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