Рыбак не исключает выездного заседания парламента в 16:00

12:46, 06 июня 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не исключает, что в 16.00 может состояться выездное заседание парламента.

Рыбак не исключает выездного заседания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

Как сказал Рыбак, он не хочет проводить заседание “в другом помещении, но ситуация очень и очень непростая”.

По его словам, в 15.30 соберутся народные депутаты, которые входят в большинство, и будут решать, как дальше действовать.

“Если будет большинство, и я увижу, что оно есть, то я должен проводить сессию”, - отметил Рыбак.

По словам председателя ВР, сегодня нет “невыясненных вопросов”, из-за которых бы парламент сегодня не мог работать.

На уточняющий вопрос журналистов, допускает ли он проведение выездного заседания парламента, Рыбак сказал: “Допускаю”.

Он также не исключает, что заседание парламента может начаться в 16.00 в сессионном зале ВР.

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