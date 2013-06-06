Сын Азарова опровергает информацию о своей недвижимости в Австрии

Об этом депутат сказал в интервью УНИАН.

Комментируя сообщения в СМИ, что у него есть недвижимость в Австрии, Азаров подчеркнул: «Если бы у меня действительно там была недвижимость, я ее задекларировал бы и абсолютно бы этого не стеснялся».

Он еще раз повторил: «Недвижимости у меня в Австрии нет». В этом контексте он уточнил, что снимал жилье. «Дом, который сфотографировали журналисты, – это многоквартирный жилой дом. Но написали, что это дом Азарова. Это же абсолютная ложь…», - сказал Азаров и добавил: «Я его снимал. Точка».

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Отвечая на вопрос журналиста относительно того, что политики вывозят свои семьи, детей за границу, где они живут и учатся, депутат сказал: «Мы должны строить Украину, делать ее правильной, красивой. Потому что, если меня спросят, где будут жить мои дети – они будут жить здесь».

Он также отметил, что не видит другой страны, где бы было комфортно жить. «Я жил за рубежом. Я видел много наших людей и не видел ни одного человека, который нашел бы там счастье…», - подчеркнул Азаров.