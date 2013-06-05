Азаров младший: Партия регионов - исключительно за евроинтеграцию

Народный депутат из фракции Партии регионов Алексей Азаров общается на государственном языке не очень хорошо, но уверен, что его дети будут говорить по-украински идеально.

Об этом депутат сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, что отца Азарова (речь идет о премьер-министре Украины Николае Азарове – УНИАН) часто упрекают, что он – государственный служащий, а не знает языка, так как у него с украинским, депутат сказал: «Наверное, я общаюсь по-украински не очень хорошо».

При этом он отметил, что, как перфекционист, пытается говорить на том языке, на котором говорит хорошо и умеет говорить лучше. «Но мои дети изучают украинский и они будут говорить на идеальном украинском языке. Я это знаю», - выразил уверенность Азаров и добавил: «Я знаю, что им здесь будет жить намного комфортнее, чем где-то в другом месте. Здесь они растут и ни одна страна мира их не примет».

На вопрос, не боится ли он за своих детей, Азаров ответил: «Очень боюсь». «Именно поэтому я призываю всех прислушиваться друг к другу. Нужно сделать страну не пророссийской, не проевропейской, а проукраинской», - подчеркнул депутат.

При этом он выразил убеждение, что это под силу сделать Партии регионов. При этом на уточняющий вопрос, поддерживает ли он евроинтеграцию, а не Таможенный союз с Россией Азаров подчеркнул: «Партия регионов – исключительно за евроинтеграцию».

Он заверил: «Сегодня мы делаем все, чтобы Украина сближалась с Европой. Кто, как не Партия регионов, поддерживает евроинтеграцию? Конечно, мы за ЕС».

«Один россиянин как-то мне сказал: предыдущее правительство – лучше для России. Я спрашиваю: почему? А он отвечает: потому что вы за каждый доллар торговались по газу, а они сразу сказали: какая цена вышла? Давайте подпишем… Не знаю правда ли это. Но говорю то, что слышал. Мы торговались за каждый доллар. Так кто пророссийский, а кто – проукраинский? Те, кто торговался за каждый доллар или тот, кто поставил Украину на колени перед Россией?», - заметил Азаров.