Рыбака обвиняют в обмане и манипуляциях

Руководство и Аппарат Верховной Рады сделали все, чтобы парламент не увидел отчета Временной следственной комиссии по расследованию фальсификаций во время выборов 28 октября 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал народный депутат Украины от “Батькивщины”, председатель соответствующей ВСК Арсен Аваков.

Он напомнил, что этот отчет сегодня был обнародован в СМИ 5-ю членами ВСК. “Мы прибегли к этому шагу, когда поняли, что Аппарат ВР, лично руководство ВР сделали все, чтобы этот отчет не увидел трибуну украинского парламента”, - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что требует обнародовать отчет с трибуны парламента, и после этого “оппозиционными фракциями будут внесены предложения относительно выводов, которые будут вполне логичными по результатам этого отчета”.

В свою очередь народный депутат от “Батькивщины”, член ВСК Андрей Пышный заявил, что “председатель ВР при участии председателя Регламентного комитета допустили нарушение прав народных депутатов на выполнение ими депутатских полномочий”.

Он отметил, что, объявляя о прекращении деятельности ВСК, председатель ВР сослался на заключение Регламентного комитета.

“Я, как первый заместитель председателя Регламентного комитета, к сфере ответственности которого относится вопрос правового статуса временных следственных комиссий, ответственно заявляю о том, что ни одно решение, ни одно рассмотрение вопроса о прекращении деятельности Временной следственной комиссии, ни одно представление Аппарата ВР о невозможности принять заключение Временной следственной комиссии, возглавляемой Арсеном Аваковым, - не рассматривалось”, - сказал Пышный и прибавил, что такая ссылка председателя ВР является безосновательной.

Он также прибавил, что представители трех оппозиционных фракций в составе Регламентного комитета настаивают на созыве внеочередного заседания Регламентного комитета для рассмотрения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак объявил о прекращении полномочий Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.

По словам Рыбака, комиссия должна была отчитаться о выполненной работе не позднее месяца со дня принятия решения о создании этой ВСК, то есть 21 апреля 2013 года, но этот отчет не состоялся, поэтому полномочия комиссии прекращаются.

В свою очередь председатель ВСК Аваков отметил, что требует отчета комиссии в парламентском зале, поскольку этот отчет был своевременно подан в сектор регистрации ВР.