Рыбак закрыл комиссию по расследованию фальсификаций на выборах 2012 года

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил о прекращении полномочий Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования фактов пересмотра волеизъявления украинского народа на парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По словам Рыбака, комиссия должна была отчитаться о выполненной работе не позднее месяца со дня принятия решения о создании этой ВСК, то есть 21 апреля 2013 года, но этот отчет не был представлен, поэтому полномочия комиссии прекращаются.

В ответ народный депутат от ВО «Свобода» Игорь Швайка заявил, что ответственными за срыв работы этой комиссии являются лидеры фракции Партии регионов Александр Ефремов и фракции КПУ Петр Симоненко.

Он отметил, что члены этих фракций “Колесниченко, Лукьянов, Мельниченко, Олийнык, Шпенов и Матвеев - это те люди, которые, несмотря на хорошо организованную работу со стороны председателя (Арсена Авакова - УНИАН), ни разу не появились на заседание комиссии и о причинах этого не проинформировали”.

Швайка подчеркнул, что “ответственность за бездействие этой комиссии лежит на КПУ и Партии регионов”.

В свою очередь председатель ВСК Аваков отметил, что требует отчета комиссии в парламентском зале, поскольку этот отчет был своевременно подан в сектор регистрации ВР.

Он сообщил, что обратился своевременно в письменном виде к Рыбаку с требованием предоставить слово для объявления отчета комиссии. Аваков подчеркнул, что члены фракций Партии регионов и КПУ игнорировали заседание комиссии, и “я хочу сказать, почему они это делали - они боялись тех фактов, которые комиссия исследовала”.

Аваков настаивает на том, чтобы отчет комиссии был обнародован на сайте Верховной Рады.

В то же время Симоненко заявил, что поддерживает действия Рыбака относительно прекращения деятельности этой ВСК. По его словам, эта комиссия делала лишь “популистские заявления”, а не расследовала факты.

Как сообщал УНИАН, эта ВСК всегда собиралась на заседание в отсутствие кворума, поскольку члены комиссии от Партии регионов и КПУ не приходили.