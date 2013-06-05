Фарион тешится, что регионалы не просчитали последствий языкового закона

Об этом сообщила народный депутат Украины, член фракции ВО «Свобода», председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Ирина Фарион в комментарии по случаю годовщины принятия в первом чтении Верховной Радой Украины проекта закона «регионалов» Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко «О принципах государственной языковой политики».

Как сообщает пресс-служба ВО «Свободы», Фарион подчеркнула, что сегодня не нужно говорить о негативных аспектах данного закона (принятого в целом 3 июля 2012 года – УНИАН), а нужно принимать к сведению его последствия.

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«Произошло не совсем прогнозируемое, просчитанное и политтехнологизированное. Нет смысла говорить о негативах «языкового» закона и снова впадать в сентименты на тему как «Великий магучий» подавляет «соловьиную» (мову) в ее собственном гнезде. Вместо этого, есть смысл задуматься над тем, как действует математическая операция преобразования минуса в плюс в общественном сознании», - отмечает Фарион. При этом депутат привела такие данные: только 28% граждан Украины выступают сейчас за предоставление другому языку статуса государственного против недавних свыше 40%; всего 3% процента нынешних абитуриентов избрали для написания текстов не государственный язык.

«Поневоле вспоминаю, как именно после московских Валуевского и Эмского указов запрещения украинского языка расцвела украинская классическая литература второй половины ХIХ века и в конечном итоге политически структурировалось украинское общество сначала через украинофильскую «Громаду». Именно в год Валуевского циркуляра (1863) наш государственный гимн «Ще не вмерла Україна» авторства юриста из Киевщины Павла Чубинского опубликован во львовском журнале «Мета», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон «О принципах государственной языковой политики», что вызывало волну протестов по всей Украине.

Принятый закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не меньше 10% жителей говорят на этом языке.