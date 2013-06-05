Рыбак намеревается выгонять депутатов из зала

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак заявляет, что готов по решению парламента удалять из сессионного зала народных депутатов, которые будут кричать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента после того, как выступила народный депутат от Партии регионов Инна Богословская.

Она выступала на русском языке и депутаты из фракции “Свобода”, протестуя против этого, скандировали: “украинский” и стучали по столам.

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Рыбак процитировал народным депутатам нормы регламента, в которых указано, что “на пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать изложению или восприятию выступлений возгласами, аплодисментами, вставанием, разговорами по мобильному телефону, а также произносить оскорбительные высказывания и непристойные слова и призывать к незаконным действиям”.

Он напомнил, что Верховная Рада может принять решение без обсуждения о лишении народного депутата права принимать участие в пленарных заседаниях до 5-ти дней.

Спикер сказал, что готов ставить такие предложения на голосование с тем, чтобы парламент определился в данной ситуации.

Лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок начал с места выкрикивать, чтобы Рыбак зачитал Конституцию, где четко сказано, что государственным языком является украинский и народные депутаты в сессионном зале должны выступать именно на украинском языке.

Как сообщалось, фракция “Свобода” в том случае, если в сессионном зале кто-то выступает на русском языке, все время скандирует во время выступления: “украинский”.