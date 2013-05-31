Рыбак радуется, что народные депутаты «взялись за ум»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что в последние недели ВР начала работать более согласованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в Черниговском областном совете во время встречи с представителями органов местного самоуправления и руководством местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций Черниговской области.

По словам Рыбака, “парламентский беспорядок” исчез в ВР.

“Парламент будет работать. Высшая миссия парламентаризма постепенно начинает побеждать узкопартийные рассуждения и личные политические амбиции”, - сказал Рыбак.

Спикер отметил, что нынешний парламент изменился в позитивную сторону, и это уже не парламент “кнопкодавов”.

В то же время он отметил, что президентская избирательная кампания еще не началась, но около 10 народных депутатов “уже ходят на работу, и уже чувствуют, что они кандидаты в президенты”.

“Это не должно мешать работе парламента”, - сказал Рыбак.

Кроме того, он отметил, что депутаты должны “не по митингам бегать”, а решать вопросы, которые возникают в государстве.