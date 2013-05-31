В ПР считают критику сотрудничества с ТС «абсолютным кощунством»

Как сообщили УНІАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал, комментируя подписание в Минске меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной.

«Во-первых, хочу отметить, что речь идет о формуле, которую однозначно предлагала именно Украина. На мой взгляд, в определенной степени статус наблюдателя можно определить как один из вариантов той модели, которую в свое время предлагала Украина в своих отношениях с Таможенным союзом, а именно «3 +1». Мы помним, что члены Таможенного союза сложно восприняли формулу «3 +1», но с тем, что мы сейчас предложили миссию наблюдения, они согласились. Я рассматриваю этот статус сотрудничества с Таможенным союзом как выгодный для Украины, как абсолютно прагматичный для Украины», - подчеркнул Зарубинский.

По его словам, вопрос не только в том, что Украина получит возможность рассматривать документы Таможенного союза.

По теме: В СМИ появился текст Меморандума с Таможенным союзом (документ)

«Мы сможем также и заранее видеть те неудобные для экономических интересов Украины решения, которые гипотетически могут приниматься. То есть, не задним числом исправлять и корректировать их в интересах Украины, а на начальном этапе - еще на этапе подготовки документов. Это очень важно для Украины», - заявил депутат от ПР.

«И если в 2012 году наш товарооборот со странами Таможенного союза составил 64 млрд долл., мне кажется абсолютным кощунством со стороны некоторых оппонентов говорить о том, что мы не должны иметь отношений с МС, что мы не должны использовать наше участие в формате наблюдения для наших интересов. Мне кажется, что такие негативные оценки относительно нашего статуса наблюдателя только вредят Украине и явно используются для реализации политических амбиций, а не украинского интереса», - резюмировал Зарубинский.