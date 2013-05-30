В СМИ появился текст Меморандума с Таможенным союзом (документ)

Украине предоставляется возможность присутствовать на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Совета Евразийской экономической комиссий и коллегии Евразийской экономической комиссии. Об этом говорится в одобренном в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств проекте "Меморандума об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной", который публикует ZN.UA.

В соответствии с текстом документа, во-первых, Украине предоставляется возможность присутствовать на открытых заседаниях Высшего Евразийского экономического совета; на открытых заседаниях Совета Евразийской экономической комиссий без права участия в принятии решений; на заседаниях Коллегии Евразийской экономической комиссии без права участия в принятии решений; а также направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию.

Во-вторых, Украина "вправе получать копии документов, принятых Высшим Евразийским экономическим советом и Евразийской экономической комиссией, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного распространения (конфиденциальных и для служебного пользования)".

В-третьих, Украина "декларирует намерения соблюдать принципы, зафиксированные в документах, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, и воздерживаться от действий и заявлений, направленных против интересов Таможенного союза и Единого экономического пространства".

В-четвертых, "в целях обеспечения взаимодействия в рамках настоящего Меморандума и обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим углублением сотрудничества, Украина определяет своего представителя, наделенного необходимыми полномочиями".

В-пятых, в тексте документа говорится о том, что "меморандум не является международным договором и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом".

Также в проекте документа предусматривается, что меморандум будет применяться с даты его подписания.

Документ должен быть подписан премьер-министром Украины Николаем Азаровым в Минске 31 мая во время заседания Совета глав правительств СНГ. По информации ZN.UA переговоры по согласованию текста меморандума продолжаются и в окончательный текст документа могут быть внесены изменения. Со стороны Евразийской экономической комиссии переговоры ведет глава коллегии Виктор Христенко. Украинскую делегацию возглавляет глава рабочей группы по взаимодействию с Таможенным союзом, вице-премьер Юрий Бойко.