Янукович осмотрел самый большой оперный театр в Центральной Азии
18:30, 29 мая 2013Политика
1173 0
Президенты Украины, Беларуси, Казахстана, Киргизии и РФ осмотрели строительство нового оперного театра в Астане.
Янукович осмотрел, как строят "Астана Опера" / Фото: inform.kz
Президенты Украины Виктор Янукович, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстанп Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев и РФ Владимир Путин осмотрели строительство нового театра оперы и балета «Астана Опера».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Президента Украины.
Официальная церемония открытия театра запланирована на 21 июня. Это будет крупнейший театр оперы и балета в Центральной Азии, отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Янукович находится в Астане с рабочим визитом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter