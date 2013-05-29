Янукович осмотрел самый большой оперный театр в Центральной Азии

Президенты Украины Виктор Янукович, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстанп Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев и РФ Владимир Путин осмотрели строительство нового театра оперы и балета «Астана Опера».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службы Президента Украины.

Официальная церемония открытия театра запланирована на 21 июня. Это будет крупнейший театр оперы и балета в Центральной Азии, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Янукович находится в Астане с рабочим визитом.