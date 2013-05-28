Кузьмин: Тимошенко - самый привилегированный осужденный в мире

«Нет каких-либо законов, которые бы категорически такую возможность исключали, но это не такой простой вопрос, как вам кажется. Для лечения ее в Германии нужны взаимные политические межгосударственные решения. Но такая возможность точно есть», - заявил Кузьмин в интервью журналу «Форбс Украина».

По его словам, заболевание, которое она всем демонстрирует, как тяжкое, - это обычная межпозвоночная грыжа. «Этими грыжами страдает около 80% населения мира старше 40 лет, кстати, в той колонии, где Тимошенко отбывает наказание, больше 100 женщин имеют подобный диагноз. И никто, заметьте, не приглашает их на лечение за границу. А вот в этом я вижу избирательное отношение исключительно в пользу осужденной Тимошенко», - отметил Кузьмин.

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При этом он отметил, что Тимошенко является самым привилегированным осужденным в мире.

«Более привилегированного осужденного в мире нет. Отдельная палата в гражданской больнице с санузлом и комнатой для приема посетителей, с современной бытовой техникой, связью, личным доктором, массажистом и т.д. Она не носит одежду, которую полагается носить осужденным. Ее лечат немецкие врачи, которых специально из Германии для нее привозят. Она чуть ли не каждый день принимает посетителей, послов, родственников. Я не буду продолжать дальше. И что, вы думаете, никто в Европе этого не знает? Не видит? Все знают и все видят. Это двойные стандарты. Богатым и влиятельным и в тюрьме живется лучше, чем обычным гражданам на свободе. Вот такая «избирательная справедливость» и «избирательная демократия», - подчеркнул Кузьмин.

Также первый замгенпрокурора подчеркнул, что Президент может помиловать Тимошенко после рассмотрения в судах всех дел против нее.

«Именно такую позицию озвучила Комиссия по помилованию при Президенте Украины. А значит – освобождение осужденной Тимошенко возможно, но это исключительное право Президента, и условием для помилования является окончание всех судебных процедур», - сказал Кузьмин.

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Как сообщал УНИАН, в 2012 году генеральный прокурор Виктор Пшонка неоднократно подчеркивал, что украинским законодательством не предусмотрен вывоз осужденных на лечение за границу.

28 апреля 2012 года Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властями Украины о перевозке Ю.Тимошенко на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Вместе с тем адвокаты экс-премьера настаивали, что законодательство Украины позволяет лечение заключенного за пределами страны.