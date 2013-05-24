Генконсул РФ об оскорблении татар: Не жалею и не отказываюсь ни от одного слова - СМИ

Об этом он сказал газете «Комсомольская правда».

«Совершенно не жалею и не отказываюсь ни от одного моего слова, мои слова выстроены в логичную и стопроцентно правильную и принципиальную схему, от которой отступать просто смешно», - сказал он.

Андреев отметил, что среди крымских татар «есть прослойка, активно присутствующая на политической сцене, которая вранье про историю (в том числе про Великую Отечественную войну) выводит на сегодняшнюю политическую повестку дня, отстаивая какие-то цели». По мнению генконсула, очень часто эти цели антироссийские.

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«Говорить про такие исторические моменты нужно только объективно, со знанием исторической правды, что главное событие тех лет - подвиг советского народа и победа в войне. И в этой победе есть много трагических страниц, в том числе и депортация (которая, кстати, является трагедией не только крымско-татарского, но и всего советского народа). И это преступление советского руководства, но вырывать тему депортации из общей картины - это и есть вранье против истории», - сказал он.

По словам Андреева, в отношении крымских татар «есть и другие эпизоды, которые должны быть поняты и объективно представлены. В том числе и эпизоды коллаборационизма, сотрудничество с фашистскими оккупантами».

Он также отметил, что из России приехали 8 ветеранов. «И все они обманом были приглашены на премьеру фильма. Это можно назвать и вмешательством в российские дела - обманом привозить сюда заслуженных стариков и использовать их в своих мерзких политических мероприятиях», - сказал Андреев.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с некорректными высказываниями Андреева.

МИД РФ высказывания российского генерального консула назвал некорректными.

22 мая первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров призвал Россию отозвать Андреева из Крыма. Поводом для возмущения стал комментарий дипломата крымскотатарскому каналу АТR.

Генконсул рассказал, почему он не рекомендовал делегатам российских летчиков, приехавшим из Москвы, присутствовать 17 мая на премьере фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар и о дважды герое Советского Союза летчике Амет-Хане Султане. По его мнению, картина извращает правду о войне и не рассказывает о фактах сотрудничества татар с немцами.

«Если бы это был многосерийный фильм, где, например, из 20 серий 17 были бы о подвиге советских солдат, легендарных летчиков в годы войны, 2 серии были бы о вопросах сотрудничества лиц крымскотатарской национальности с фашистскими оккупантами и завершающая, может быть, серия о депортации - трагедии и государственных преступлениях советского руководства, - я бы пошел на этот фильм, я бы отсмотрел все 20 серий», - сказал Андреев.