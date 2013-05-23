МИД РФ признал заявления генконсула в Симферополе «некорректными»

В Министерстве иностранных дел РФ назвали некорректными высказывания российского генерального консула в Симферополе Владимира Андреева о крымских татарах.

Об этом говориться в комментарии МИД России, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, отмечается, что российская сторона «понимает реакцию на некоторые, скажем прямо, некорректные формулировки, использованные российским представителем без должного учета чувствительного вопроса, требующего в любой ситуации исключительно взвешенного подхода».

«Убеждены, что состоявшиеся на днях в Севастополе праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и 230-летию Черноморского флота, в которых наряду с ветеранами Великой Отечественной войны, гражданами Украины и России всех национальностей приняли участие главы парламентов двух братских стран, показали, что духовное единение и глубокое взаимопонимание, питающие наше добрососедство, остаются доминантами в российско-украинских отношениях», - говорится в комментарии МИД РФ.

При этом подчеркивается, что в годы войны против фашистских захватчиков сражались и «доблестные сыны крымско-татарского народа, в одном ряду с представителями других национальностей ковавшие нашу общую Победу».

Как сообщал УНИАН, генконсул России Андреев рассказал крымскотатарскому каналу АТR почему не рекомендовал делегатам российских летчиков, приехавшим из Москвы, присутствовать 17 мая на премьере фильма «Хайтарма» о депортации крымских татар и дважды герое Советского Союза летчике Амет-Хане Султане. По его мнению, картина извращает правду о войне и не рассказывает о фактах сотрудничества татар с немцами.

22 мая первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Россию отозвать своего генерального консула в Симферополе из Крыма.

МИД Украины потребовал от МИДа России дать оценку высказываниям Андреева.

Справка УНИАН. Сотрудники НКВД провели депортацию 18-20 мая 1944 года по решению Государственного комитета обороны, подписанному руководителем СССР Иосифом Сталиным. Причиной выселения называлось дезертирство крымских татар из Красной армии, сотрудничество с немецкими оккупантами и расправы над советскими партизанами.

По разным данным, были депортированы от 183 до 188 тысяч крымских татар. Большая часть - в Узбекскую ССР. В годы Великой Отечественной войны из Крыма выселили также крымских немцев, армян, болгар и греков.

Массовое возвращение татар на полуостров началось в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1989-м Верховный совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав». С 1993 года в Крыму 18 мая отмечается как День памяти жертв депортации.

В крымской автономии в настоящее время живут порядка 2 млн. человек, из них около 270 тысяч - татары. Еще, минимум, 100 тысяч хотели бы вернуться на полуостров.