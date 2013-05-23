Яценюку передали письмо от Тимошенко
00:01, 23 мая 2013Политика
1788
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк обещает, что “в кратчайший период времени” будет объявлено об объединении партий «Батькивщины» и «Фронту змін».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, когда такое объединение произойдет и что мешает этому процессу.
Яценюк отметил: “В кратчайший период времени. Вообще ничего не мешает, а наоборот - идет очень продуктивный рабочий процесс”.
По словам Яценюка, недавно он получил письмо от лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, где «мы обсудили все базовые вопросы». «Процесс идет, и он завершится обязательно объединением», - сказал Яценюк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter