Яценюку передали письмо от Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, когда такое объединение произойдет и что мешает этому процессу.

Яценюк отметил: “В кратчайший период времени. Вообще ничего не мешает, а наоборот - идет очень продуктивный рабочий процесс”.

По словам Яценюка, недавно он получил письмо от лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, где «мы обсудили все базовые вопросы». «Процесс идет, и он завершится обязательно объединением», - сказал Яценюк.