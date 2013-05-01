От Азарова требуют объяснений о параде российских военных в Севастополе

Народный депутат Украины Эдуард Леонов (фракция “Свобода”) обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с требованием проверить законность запланированного проведения военного парада в Севастополе, в котором также должны принять участие российские военные. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения "Свобода".

Также депутат требует “предоставить информацию о лицах, которые дали соответствующее разрешение, из каких источников и сколько денег направлено на проведение мероприятия и на каких основаниях иностранное государство рекламирует свой военный потенциал в Украине”.

Леонов отмечает, что в Севастополе продолжается активная подготовка к военному параду, во время которого планируют демонстрировать силу армии иностранного государства – Российской Федерации с привлечением военной техники. “Как информируют севастопольские свободовцы, 29 апреля в 22:00 центр города перекрыли и вывели туда многочисленные воинские подразделения иностранного государства вместе с техникой: системами залпового огня "Град", системами ПВО, дальнобойными гаубицами и т.п.”, - отмечает он. По его мнению, "местные жители до сих пор чувствуют себя оккупированными советской армией, ведь это не первое подобное мероприятие, во время которого Россия будет пытаться запугать украинцев военным присутствием и продемонстрировать свою силу”. “Поведение российских военных в Севастополе свидетельствует о ярко выраженном комплексе оккупанта-неудачника, ведь они давно превратились в источник постоянной опасности для жителей Севастополя и гостей города. Стоит лишь вспомнить последние резонансные события с их участием – стрельбу из боевого оружия в людном месте Севастополя или ДТП с участием пьяных матросов, которые не справились с управлением автомобилем, в результате чего погибла девушка", – прокомментировал ситуацию Леонов.

Депутат от “Свободы” отметил, что согласно постановлению КМУ от 26 марта 2003 года, международным договорам с Россией, которые регулируют присутствие вооруженных сил РФ на украинской территории, и другим законодательным актам, участие военной техники в массовых мероприятиях, авиашоу, военно-морских парадах запрещено. “Министерство обороны Украины незаконным предоставлением разрешения на проведение указанного мероприятия нарушило законы Украины, поскольку эти исключительные полномочия Президента Украины как главнокомандующего Вооруженными Силами”, - подчеркнул Леонов.