Регионалы победили на выборах в Ровенский облсовет
На промежуточных выборах в Ровенский областной совет, которые состоялись 21 апреля, по предварительным данным, в 4 одномандатных округах победили представители Партии регионов, еще в одном - выдвиженец ВО "Свобода".
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Ровенской областной территориальной избирательной комиссии Иван Долганский:
в округе №5 (Гоща) победил, набрав 48% голосов избирателей, выдвиженец Народной партии Иван Ткачук;
в округе №8 (Демидовка) – представитель ПР Владимир Винничук, набравший 45% голосов;
в округе №20 (Костополь) - Василий Осадчук, ПР, за которого проголосовали 48% избирателей;
в округе №36 (Кузнецовск) – Павел Павлишин, ПР, которого поддержали 57% избирателей;
В округе №40 победил представитель ВО «Свобода» Алексей Бучинский, набрав 56% голосов.
По данным облтеризбиркома, явка избирателей, в среднем, составила 28%.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 5 мажоритарных одномандатных округах состоялись довыборы (промежуточные выборы) в Ровенский облсовет в связи с избранием в Верховную Раду четырех депутатов облсовета и смертью депутата областного совета по округу №36.