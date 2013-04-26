Регионалы победили на выборах в Ровенский облсовет

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Ровенской областной территориальной избирательной комиссии Иван Долганский:

в округе №5 (Гоща) победил, набрав 48% голосов избирателей, выдвиженец Народной партии Иван Ткачук;

в округе №8 (Демидовка) – представитель ПР Владимир Винничук, набравший 45% голосов;

в округе №20 (Костополь) - Василий Осадчук, ПР, за которого проголосовали 48% избирателей;

в округе №36 (Кузнецовск) – Павел Павлишин, ПР, которого поддержали 57% избирателей;

В округе №40 победил представитель ВО «Свобода» Алексей Бучинский, набрав 56% голосов.

По данным облтеризбиркома, явка избирателей, в среднем, составила 28%.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в 5 мажоритарных одномандатных округах состоялись довыборы (промежуточные выборы) в Ровенский облсовет в связи с избранием в Верховную Раду четырех депутатов облсовета и смертью депутата областного совета по округу №36.