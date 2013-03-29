Азаров расценивает действия оппозиции как захват власти

Об этом он заявил, отвечая на вопрос венгерских СМИ "Не будет ли союз националистической партии "Свобода" с оппозиционными силами следующей преградой на пути Украины в ЕС, поскольку смешно, что Яценюк и Тягнибок стоят рядом?".

"Объединение" Свобода "и других оппозиционных сил - это не смешно, а опасно, - сказал Азаров. - Это очень опасно для демократии в Украине, для национального мира и согласия".

Напомнив заявления оппозиции об объединении исключительно на основе сопротивления власти, Азаров отметил: "Получается, у них нет принципиальных различий, а задача одна - захват власти ... Это, по сути, попытка захвата власти", - прокомментировал глава правительства последние действия представителей оппозиции.

"У нас достаточно сил, чтобы навести порядок", - подчеркнул, впрочем, Азаров, отметив, что "адекватный ответ националистическим силам не может вызвать недоразумения в искренних сторонников демократии".

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Ранее в интервью украинской службе BBC лидер "Удар" Виталий Кличко заявил, что с лидером "Свободы" Олегом Тягнибоком его объединяет борьба с существующим режимом.

"Я уверен, что если я нахожусь на одной сцене и в парламенте с Тягнибоком, я нахожусь в Киеве, я нахожусь в Украине, мы - украинцы, и это нас объединяет. Нас объединяет со всеми украинцами то, что у нас есть одна проблема ", - отметил он.

"Что касается партии "Свобода", которая очень радикальная, националистическая радикальная партия, хочу сказать, что мы координируем наши действия, когда боремся с режимом", - добавил Кличко.

"Мы координируем наши действия в Верховной Раде. И я уверен, что у нас есть общие взгляды на будущее Украины - мы видим развитие Украины, ее будущее в европейском обществе. И нас объединяет действительно борьба против этого режима", - цитирует Украинская правда.