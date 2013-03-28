Лидеры оппозиции призвали прикарпатцев помочь «поднять» Киев 18 мая

В Ивано-Франковске лидеры оппозиции призвали прикарпатцев так же массово присоединиться к всеукраинскому маршу «Вставай, Украина!» в Киеве 18 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня, 28 марта, в Ивано-Франковске на вече-протесте председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок, председатель парламентской фракции ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк и лидер «УДАРа» Виталий Кличко.

Первому предоставили слово на вече В.Кличко. «Да, мы лидеры трех разных партий, с разными программами и идеологиями, - отметил он на вече. - Но нас объединяет важнейшее: мы - украинцы, мы видим Украину европейским государством и мы вместе боремся против авторитаризма. То, что сегодня происходит в стране: политические преследования, ущемление прав и свобод граждан, обнищание людей - это все результаты действий Президента­ правительства Украины. Мы не хотим в своей стране зависеть от желания одного человека и того, с какой ноги он встал. Мы с этим боремся. Боремся в парламенте, боремся здесь - вместе с вами». «Мы пришли в парламент, чтобы он работал не на интересы кучки олигархов, а для граждан Украины», - подчеркнул он.

О.Тягнибок в своем выступлении отметил, что «с момента распространения акции по территории Украины мы очень часто начали сталкиваться с тем, что власти всячески пытаются запретить обществу проводить митинги». Он напомнил о решении Тернопольского суда, который запретил по инициативе облгосадминистрации такую акцию завтра проводить в Тернополе.

«Я хочу завтра увидеть, что будут делать в Тернополе власти, как придут на митинг тысячи людей», - сказал О.Тягнибок.

По его словам «власть предержащие также пытаются дискредитировать кампанию «Вставай, Украина!» в глазах украинцев, говоря, что она является ненужной или неэффективной. Однако каждый раз на митинги выходят тысячи украинцев».

А.Яценюк на вече подчеркнул, что три оппозиционных силы «едины в стремлении принести перемены в нашу страну»: «И то, что сегодня происходит в Ивано-Франковске, – это свидетельство того, что мы идем правильным путем».

«Тысячи людей хотят изменений. Тысячи людей высказывают свою позицию, не боятся и говорят: «Мы хотим перемен в стране», - отметил он.

По его словам, оппозиция имеет четкий перечень политических и экономических требований.

«Кроме отставки президента Януковича и отставки правительства, у нас есть социальный пакет, - отметил А.Яценюк. - Это отмена пенсионной реформы, медицинской реформы, принятие нового Налогового кодекса. Это те вещи, которые нужны сегодня для страны. И на этих протестных акциях люди требуют от власти принять то, что мы определили как свой политический и экономический меморандум».

А.Яценюк также попросил участников вече поддержать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, которые являются политическими узниками и которые «больше всего пострадали за нас».

Завершилось вече общим выполнением Государственного Гимна Украины.

По данным участников акции, в митинге приняло участие около 10 тысяч человек, которые прибыли из разных районов и городов области.

В то же время, как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, в мероприятии приняли участие около трех тысяч людей. Охрану общественного порядка обеспечивали 60 милиционеров. Правонарушений во время массовых мероприятий не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 14 марта оппозиция начала акцию “Вставай, Украина!”, которая будет длиться два месяца.

Основное требование оппозиции - отставка Президента Виктор Януковича.

Оппозиция на этой неделе проведет также акции “Вставай, Украина!” в Тернополе — в пятницу, в Черновцах — в субботу.