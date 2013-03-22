СМИ: Автозаки уехали из-под больницы без Тимошенко

В 10 утра в Харькове Киевский районный суд города должен начать очередное заседание по делу о нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Утром на территорию Центральной клинической больницы №5 г. Харьков, где проходит курс лечения Юлия Тимошенко, въехали три автозака и карета скорой помощи, сообщает сайт "Главное".

"Около 7.30 въехали три автозака и скорая машина в сопровождении ГАИ, еще раньше, часов в 6 , в 6.30 начала собираться милиция, сейчас здесь ее очень много". Около 8:50 кавалькада спецтранспорта покинула территорию ЦКБ.

Тимошенко больницу не покидала, отмечает издание.