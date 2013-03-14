Власенко: у защиты Тимошенко есть видеозапись разговора с Щербанем

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что Евгений Щербань знал своих убийц.

Как рассказал сам Власенко в интервью Украинской правде, у них есть видеозапись разговора с Щербанем на эту тему.

"Я искренне убежден, что Щербань и Лазаренко серьезных конфликтов между собой не имели. Евгений Щербань был советником Лазаренко, и вы видели его телеинтервью. Это только кусочек. Я не хочу сейчас все карты открывать, но Евгений Щербань в этом интервью достаточно прозрачно намекает, кто его мог бы убить ", - рассказал Власенко.

"Это те люди, которые были в этом регионе. Он по крайней мере так говорит. Кстати, эта версия выглядит значительно более логичной", - добавил защитник.

Власенко считает, что "Лазаренко не получил никаких преференций от смерти Евгения Щербаня".

"И газовые отношения были построены таким образом, что это было выгодно как ИСД, так и ЕЭСУ", - добавил он.