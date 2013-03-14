Власенко: у защиты Тимошенко есть видеозапись разговора с Щербанем

21:36, 14 марта 2013
Политика
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Защита Тимошенко утверждает, что уних есть видео, где Щербань называет убийц.

Юлия Тимошенко, Сергей Власенко

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявляет, что Евгений Щербань знал своих убийц.

Как рассказал сам Власенко в интервью Украинской правде, у них есть видеозапись разговора с Щербанем на эту тему.

"Я искренне убежден, что Щербань и Лазаренко серьезных конфликтов между собой не имели. Евгений Щербань был советником Лазаренко, и вы видели его телеинтервью. Это только кусочек. Я не хочу сейчас все карты открывать, но Евгений Щербань в этом интервью достаточно прозрачно намекает, кто его мог бы убить ", - рассказал Власенко.

"Это те люди, которые были в этом регионе. Он по крайней мере так говорит. Кстати, эта версия выглядит значительно более логичной", - добавил защитник.

Власенко считает, что "Лазаренко не получил никаких преференций от смерти Евгения Щербаня".

"И газовые отношения были построены таким образом, что это было выгодно как ИСД, так и ЕЭСУ", - добавил он.

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